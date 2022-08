Chi è Giulia Coppini, la bellissima moglie del Cholito Simeone

Giovanni Simeone, dopo qualche giorno di stand-by dopo le visite mediche a Roma, è ufficialmente un nuovo attaccante del Napoli. Potrà finalmente allenarsi con i compagni, oltre che organizzare il trasloco insieme alla moglie Giulia Coppini.

Ed è proprio la compagna di vita del Cholito che sta incuriosendo gli appassionati di gossip partenopei. Fiorentina, ha 30 anni. Dopo una partecipazione a Miss Italia nel 2013 è entrata nel mondo della moda e poi ha fatto televisione, inviata di "Quelli che il calcio".

Ha conosciuto Giovanni Simeone nel corso di una serata con amici. L'argentino l'ha colpita subito, sfoggiando una cultura artistica che lei non si aspettava.

Il rapporto tra i due si è stretto sempre più e nel 2019 Giovanni le chiese – nel corso di un viaggio di piacere a Parigi – la mano, sebbene senza avere a disposizione un anello per l'occasione.

Si sono quindi sposati ad Ibiza per poi soltanto pochi mesi fa – il Covid ha di molto rallentato le cose, addirittura hanno rinviato il gran giorno sei volte! – celebrare le loro nozze in chiesa, a Firenze.