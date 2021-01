Rottura con Gigi D'Alessio, Anna Tatangelo: "Lui il classico napoletano che vuole tutti intorno"

Anna Tatangelo ha parlato a Vanity Fair della fine del suo rapporto con Gigi D’Alessio. È da quasi un anno ormai che i due non stanno più insieme, pur rimanendo in buoni rapporti anche per Andrea, il figlio nato dalla coppia nel 2010.

“Non c’entrano terzi - ha raccontato la cantante - Litigavamo sempre più spesso, eravamo finiti ad andare a letto senza dirci più una parola, senza darci neanche la buonanotte. E poi per il rumore. Gigi è il classico napoletano che vuole tutti intorno. Il salone era sempre pieno di gente; cucinavo per 20-30 persone, ma alla fine ho memoria di una sola vacanza veramente nostra, a Dubai, e le pizze mangiate a due si contano sulle dita di una mano”.

"Un giorno gli ho detto - ha proseguito - ‘Vogliamo allontanarci un attimo e capire? Me ne vado’. E lui non mi ha fermata. Resta la persona più importante della mia vita, l’uomo che avrei voluto sposare e che ancora sposerei. Però i desideri che è andato a raccontare in tv avrei preferito sentirmeli dire in faccia”".

“Sono indipendente ancora di più oggi - conclude la cantante - Con un minore sarei potuta rimanere dov’ero, e invece neanche chiedo il mantenimento ogni mese. E no, non siamo tornati insieme; abbiamo un figlio insieme, quello sì. Quindi è normale che ci vediamo, anche durante il pranzo la domenica”.