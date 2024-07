Gigi D'Alessio diventa papà per la sesta volta: è nata la piccola Ginevra

Momento magico per Gigi D'Alessio. Dopo il grande successo dei concerti in piazza del Plebiscito e l'annuncio del concerto allo stadio Maradona nel 2025, per il cantautore napoletano arriva anche un'altra gioia nella vita privata.

L'artista partenopeo nelle ultime ore, infatti, è diventato papà per la sesta volta. E' nata la piccola Ginevra, seconda figlia con la compagna Denise.

E' stato lo stesso D'Alessio a dare l'annuncio della nascita sui suoi profili social.