Gigi D'Alessio: le rare foto con Denise e il figlio piccolo sono virali

Gigi D'Alessio e Denise Esposito sono molto riservati e soprattutto le foto del loro figlioletto sono molto rare. Denise, però, ha regalato ai fan due scatti dolcissimi di loro tre, con tanto di pancione in vista per l'arriva del secondo figlio.

"Non c'è niente che amo di più in questa vita che stare con voi due", ha scritto nel post, con Gigi che ha commentato : "Un bacio a 4". Nelle foto i due sembrerebbero essere a Napoli, dove vivono, e per la precisione sul loro terrazzo, dentro quella che sembra una vasca idromassaggio- Gigi, 57 anni, e Denise, 31 anni, presto accoglieranno in famiglia un altro bebè: una bambina di cui ancora non si sa il nome.

Se per le si tratterà 'solo' della seconda esperienza come mamma, D'Alessio è invece molto più navigato: dal primo matrimonio con Carmela Barbato ha avuto Claudio, imprenditore classe 1986, Ilaria, nata nel 1992, e Luca, in arte LDA che ha seguito le orme paterne, classe 2003. Poi Andrea, 14 anni, nado dall'amore con Anna Tatangelo e poi Francesco con Esposito. D'Alessio è anche nonno: in totale ha 4 nipoti, tre nati dal suo primogenito e uno da Ilaria che adesso vive a Bali con il compagno.