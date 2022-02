Gigi D'Alessio torna a casa con il figlio Francesco: le prime immagini

Gigi D'Alessio è da poco diventato papà per la quinta volta, grazie alla nscita di Francesco, avuto dalla compagna Denise Esposito. Dopo alcuni giorni trascorsi in clinica, per la neo famiglia c'è stato il ritorno a casa. Il settimanale Chi ha paparazzato il cantante e la sua compagna (con la mamma di lei) in auto insieme all'uscita dall'ospedale.

Una grande gioia che ha spinto anche la madre Denise a rompere il silenzio. La giovane compagna di Gigi D'Alessio ha postato su Instagram una foto con il pancione accompagnata da una semplice frase: "Ascolta come mi batte forte il cuore". La foto ha scatenato i follower che hanno pubblicato centinaia di commenti di auguri. Non è mancato, ovviamente, un commento di papà Gigi che scrive: "Due cuori per un cuore"