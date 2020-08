Dopo la storia con Belen Gianmaria Antinolfi torna tra le braccia della ex Mariella Ballesteros

E' già finito il flirt estivo tra l'imprenditore napoletano Gianmaria Antinolfi e la showgirl Belen Rodriguez (a sua volta reduce dalla rottura con il ballerino Stefano De Martino). I due erano stati paparazzati a Capri, pochi giorni dopo la festa di compleanno di lui, rampollo di una famiglia in vista napoletana. Belen, però, ha subito chiuso la storia. A quel punto Antinolfi sarebbe tornato tra le braccia di una ex, Mariella Ballesteros (in foto). E' proprio la modella a raccontare l'episodio, intervistata da Isa&Chia.

"Per Giangi l’amore non è una cosa seria e la situazione a un certo punto esplode", spiega Mariella. "Fino ad arrivare a un punto di non ritorno. Sono la mamma di due bambini, non potevo più giocare", afferma Ballesteros. La donna racconta anche il ritorno di Antinolfi dopo la fine della relazione con Belen: "Abbiamo chiacchierato – nessun ritorno di fiamma, ci mancherebbe – e ho notato la sua sofferenza per la fine della storia con Belen. Una semplice chiacchiera, mi ha chiesto come mai non fossi andata al suo compleanno che ha festeggiato a Capri e, al termine, ognuno per la sua strada. Anche Belen era a Capri? Mi risulta che non fossero insieme, però. So che la storia è finita. Era affranto. Lo conosco, ci proverà ancora con lei. È venuto a piangere da me”.