"Mio figlio è passato dalle braccia di Dayane Mello a quelle di Belen: è in un vortice"

Fa già discutere la nuova storia d'amore di Belen Rodriguez. La showgirl argentina è passata dalla relazione con il ballerino e conduttore napoletano Stefano De Martino all'imprenditore e manager Gianmaria Antinolfi. La madre del nuovo boyfriend partenopeo, Esmeralda Vetromile, donna con incarichi dirigenziali nei salotti buoni della città di Napoli, ha rilasciato un'intervista a Di Più, parlando anche della vecchia storia di Gianmaria, quella con la modella Dayane Mello: "Dayane e Gianmaria si sono frequentati per qualche settimana. Poi è arrivata Belen. Quando Gianmaria ha saputo che avrebbe passato qualche giorno a Capri si sono visti e lui ha capito che tra loro stava nascendo qualcosa. Ha lasciato Dayane immediatamente", spiega Esmeralda.

Gianmaria e Belen sono stati fotografati insieme a Capri, gli scatti eloquenti sono stati pubblicati dal settimanale Chi. Secondo la madre, "Gianmaria è finito in un vortice". In pochi giorni sarebbe passato da Dayane Mello a Belen. Intanto, nelle più recenti stories della showgirl argentina, di Gianmaria Antinolfi a Ibiza non c'è traccia.