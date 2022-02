Germano Avolio, dall'ex cavaliere napoletano di 'Uomini e donne' una sorpresa alle fan: "Ora un reality"

Germano Avolio a Napoli, la sua città, gestisce una palestra e fa il personal trainer, oltre ad avere un’agenzia di intrattenimento ed eventi. Ricorda piacevolmente la sua esperienza nel salotto di Uomini e donne, dove incontrò anche quella Valentina Autiero con cui ha avuto una storia poi finita. Oggi Avolio è single. L'ha intervistato, per Today.it, Romina Disconzi.

Com’è la tua vita oggi?

“Sono soddisfatto di tutto quello che ho fatto, ma non mi adagio sugli allori, è importante guardare avanti e porsi degli obiettivi. Per quanto riguarda la sfera lavorativa posso solo dire che potrete vedermi di nuovo in tv, nel contesto di un reality che partirà a settembre”.

Perché avevi scelto di partecipare a Uomini e donne?

“Mi volevo testare in un contesto atipico. Avevo già delle esperienze televisive alle mie spalle, la redazione provò a contattarmi in passato ma ero fidanzato. Ci fu una seconda chiamata che rifiutai perché ero concentrato in altro e alla terza ho deciso di darmi questa possibilità. Sono una persona molto curiosa, il contesto mi stimolava, pur non avendo mai visto il programma e poi li mi sono detto se c’è qualche ragazza di interessante ben venga”.

Com’è cambiata la tua vita dopo Uomini e donne?

“Mi capita spesso che mi riconoscano per strada, che mi contattino sui social e poi ho avuto altri sbocchi lavorativi: ho fatto un altro programma televisivo...diciamo che lascio una porta aperta al mondo della tv e dello spettacolo”.

Cosa cambieresti del tuo percorso?

“Sicuramente alcune scelte. Dare l’esclusiva a Valentina è stato un errore perchè erano solo due settimane che ci stavamo conoscendo. Ho agito d'istinto, limitando tutto alla conoscenza di una sola ragazza affrettando in una ragazza troppo le cose”.

Lo rifaresti?

“Assolutamente Sì, anche se subito dopo la mia uscita dal programma sentivo troppa pressione addosso”.

Raccontaci un aneddoto del dietro le quinte.

“Ho una serie di ricordi legati al dietro le le quinte, delle dinamiche piacevoli soprattutto tra cavalieri”.

Sei rimasto in contatto con qualcuno del programma?

“Sì sì con Simone (Bolognesi) in primis, è nato un rapporto stupendo, Michele (Dentice) abbiamo anche lavorato insieme nella sua palestra e con Valentina una persona di cuore, con la quale sarebbe nata comunque una bellissima amicizia se l'avessi conosciuta al di fuori dal programma”.

Segui ancora Uomini e donne?

“Ultimamente mi è capitato di vedere il programma, in particolare ho visto il trono di Matteo (Ranieri) che è veramente un ragazzo d’oro”.

Un pregio e un difetto di Maria De Filippi.

“Pregio: è una persona giusta, molto stimabile, alle volte è un po' cinica ma ci sta...come si può dire una cosa negativa a Maria?”.