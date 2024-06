Geolier si è lasciato con la storica fidanzata: "E' stata la cosa più difficile"

Sarebbe finita la love story tra Geolier e Valeria D’Agostino, la sua storica fidanzata Valeria D’Agostino. L'annuncio sarebbe arrivato dal rapper di Secondigliano in una intervista a Esse magazine: “È stata la cosa più difficile da superare, perché io ero abituato a vivere in quel modo.L'amore è sempre stato presente nella mia vita, c'è nel disco perché è quello che ho vissuto la rottura. È stato più quello che altro. Ero abituato a vivere in quel modo da sempre. Si può amare una sola persona nella vita, ma non è che poi non ami più. Ami in modo diverso. Per il momento non cerco quel tipo di attenzioni, anzi mi danno quasi fastidio, ma credo che non potrei stare con una ragazza che non sia di Napoli. Le ragazze di Napoli mi piacciono perché sono passionali, amano nel mio stesso modo”.

Disco d'oro e concerto saltato al Pizza Village

Annullato il concerto di Geolier in programma ieri sera sul palco del Pizza Village alla Mostra D'Oltremare. A dare l'annuncio è la stessa organizzazione con un post pubblicato sui social. "

"A causa di una indisponibilità fisica, stasera Geolier non sarà tra gli ospiti di RTL102.5 sul palco del Pizza Village a Napoli. Lo spettacolo continuerà a partire dalle 21:30 in diretta nazionale con La Rappresentante di Lista e il dj set di Massimo Alberti con ‘70’80’90 all’ora, che farà ballare tutta l’Italia come avvenuto in queste sere. Ecco l’elenco completo degli artisti che si esibiranno sul palco del Pizza Village: Veronica Simioli Plug Voga Hal Quartièr Gigi Soriani Fabio Villani Peppoh".

Geolier invece dovrebbe essere regolarmente al Maradona per i tre concerti già sold out del suo nuovo tour.

E' già un successo invece il nuovo album di Geolier: dopo aver debuttato alla #1 della Classifica Album e della Classifica Formati Fisici di FIMI/GfK Italia, “DIO LO SA” (Warner Music Italy) conquista oggi anche il disco d’oro, con una crescita notevole rispetto al risultato d’esordio de “IL CORAGGIO DEI BAMBINI”, triplicando il numero di copie fisiche vendute, con un +270%, e incrementato il totale delle units fisiche e digitali del 48%.