Geolier e la dedica all'ex fidanzata al Maradona: "Gli amori non finiscono mai"

Tra i momenti più toccanti del concerto di ieri sera al Maradona di Geolier c'è stato certamente quello della dedica fatta all'ex fidanzata Valeria D'Agostino, a cui è stato legato per più di due anni. La loro storia è finita da poco, come annunciato dal rapper. È stata - questo quanto ha fatto trasparire il rapper sulla vicenda - una decisione dolorosa che non cancella i profondi sentimenti.

Prima di cantare "Si stat tu", scritta per lei - come tanti altri brani - Geolier ha parlato ieri sera a cuore aperto: "Il prossimo pezzo l'ho dedicato a una persona molto importante, essenziale nella mia vita artistica e personale. A Napoli si dice 'È a femmena ca t fa omm'. Un amore che purtroppo è finito, ma gli amori non finiscono mai. L'amore è un amore, sempre. Dedicatelo alla persona che amate, come ho fatto io".

Chi è Valeria D'Agostino, ex fidanzata di Geolier

Valeria D'Agostino, nota come VD'A sui social, su Instagram ha un seguito di 336mila follower. Prima della fine della loro relazione sul suo profilo si trovavano diverse foto di coppia, ma ora tutti i suoi post sono stati rimossi. Qualche tempo fa si era parlato di un flirt tra Geolier e Maria Esposito, l'attrice che interpreta Rosa Ricci nella fortunata serie tv Mare Fuori nonché una dei protagonisti del video ufficiale di I p’ me, tu p’ te, ma i diretti interessati hanno smentito.

Queste le parole del rapper sulla fine della loro storia a Esse magazine: “È stata la cosa più difficile da superare, perché io ero abituato a vivere in quel modo. L'amore è sempre stato presente nella mia vita, c'è nel disco perché è quello che ho vissuto la rottura. È stato più quello che altro. Ero abituato a vivere in quel modo da sempre. Si può amare una sola persona nella vita, ma non è che poi non ami più. Ami in modo diverso. Per il momento non cerco quel tipo di attenzioni, anzi mi danno quasi fastidio, ma credo che non potrei stare con una ragazza che non sia di Napoli. Le ragazze di Napoli mi piacciono perché sono passionali, amano nel mio stesso modo”.

Il concerto e gli ospiti

Sono stati 48mila gli spettatori della data di ieri, entusiasti. Alcuni sono arrivati da fuori regione. Trenta canzoni, fuochi d'artificio, fiamme, una band a suonare i pezzi, addirittura un'orchestra di 16 elementi, un coro di bambini (in una spettacolare "P Secondigliano"), leadwall con visual continui e incredibili. E ospiti: Luchè e Gigi D'Alessio, MV Killa e Tony Effe. E si attendono per le successive date anche Guè, Lazza, Rose Villain e Mahmood.

La scaletta

Emanuele Palumbo di Secondigliano, 23 anni, riprende la sua intera carriera discografica in una scaletta completa e ricca: Per sempre, Money, So fly, Presidente, Si stat tu, Me vulev fa ruoss, Scumpar, Moncler, Ricchezza, Episodio d'amore, Idee chiare, Chiagne, Narcos, Maradona, Capo, Nu parl nu sent nu vec, 2 secondi, Il male che mi fai, Gia lo sai, Voglij sul a te, Na caten, Emirates, Sarò con te, L'ultima poesia, Napoletano, I p’ me tu p’ te, M manc, X caso, Io to giur, Campioni d Italia, Ammò ma c t sap, CLS, Cadillac, Dio lo sa, El pibe de oro, P secondiglian, Una come te, Finché non si muore, Come vuoi, Give you my love.