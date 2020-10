Il modello napoletano conquista Madre Natura: "Vi svelo la nostra storia"

"Non abbiamo mai esposto più di tanto la nostra storia per non strumentalizzarla e per non darla in pasto a tutti. Quando qualcosa “è” non hai bisogno di metterlo in mostra. Emozioni". Così Gennaro Lillio, 29enne modello e personal trainer napoletano, ufficializza sui social la sua storia d'amore con Ema Kovac, modella croata nota per essere stata la 'Madre Natura' della fortunata trasmissione "Ciao Darwin 8", condotta da Paolo Bonolis. Gennaro Lillio è invece famoso per la partecipazione a un'edizione del Grande Fratello durante la quale instaurò un ottimo rapporto con Francesca De Andrè, nipote del grande Fabrizio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.