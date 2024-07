Gabriele Parpiglia operato d'urgenza a Napoli: "Dio mi ha salvato. Grazie ai medici"

Problemi di salute per Gabriele Parpiglia, operato pochi giorni fa a Napoli dopo due gastroenteriti acute. È lui a raccontare su Instagram quanto accaduto: "Quando pensi di gestire l'ansia e il panico in realtà non li gestisci, sono loro che gestiscono te. A causa degli attacchi di panico puoi compiere azioni che non devi fare, come affidarsi a farmaci sbagliati, per poi ritrovarti nella me***. Due gastroenteriti nel giro di due settimane non è una cosa normale, poi acute".

Il noto autore tv ha spiegato come questo "periodo di forte stress ha riacceso il panico". Nel suo lungo post non ha usato mezzi termini: "Quando sei sotto attacco, comanda lui. E sotto il suo comando, la tua testa è più debole. È una gara dove sei convinto di comandare, gestire, ma in realtà sei debole nella debolezza. Così nella sconfitta, sbagli e sbandi nel quotidiano. Nelle scelte. O nel curarti. Il panico aziona altre patologie - si legge ancora - In me l'insonnia. E l'uso sbagliato di alcuni farmaci mi ha portato a star male.

Ho avuto due gastroenteriti in meno di tre settimane. Quando stai male, ascolta il tuo corpo. Dopo il crollo ho fatto gastroscopia, che non è una passeggiata ma va fatta. Quando ho scritto è andato tutto bene, non ho capito perché non è stato colto il messaggio positivo. Ovvero: chi è sotto attacco di panico, deve fermarsi e parlare con chi può curarti bene. Il mio andare a mille è stato un errore. Questo è un mea culpa gigante. Ma aver persone che in dm mi hanno scritto 'Grazie farò una visita o grazie non avevo il coraggio di parlarne a casa o con un prof', per me è la vittoria".

E ancora: "Mi sono tuffato per stanchezza, per ansia, per il panico in un qualcosa che ha rischiato di farmi male. Colpa mia sia chiaro. Ecco, non fate come me. Poi il corpo chiede il conto. Troppi psicologi sul web, troppi argomenti legati alla salute mentale (dalla quale dipende tutto) trattati con leggerezza. Ci vuole serietà e persone capaci".

Parpiglia ci tiene a sensibilizzare sulla prevenzione e sull'attenzione alla salute mentale. Infine un messaggio di fede: "So che Dio questa volta mi ha salvato. Seriamente. Adesso via tutto".