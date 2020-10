Gabriel Garko, la nuova fiamma è Gaetano: è di Torre Annunziata e ha 23 anni

Gabriel Garko è stato paparazzato con la sua nuova fiamma a pochissimi giorni dal suo coming out, e il suo compagno è proprio della provincia di Napoli. Si tratta di Gaetano, un 23enne di Torre Annunziata.

È stato il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signirini, a pubblicare le foto dell'attore insieme al 23enne, un ragazzo che non fa parte del mondo dello spettacolo ma anzi lavora all'aeroporto di Malpensa, a Milano.

A Barbara d’Urso Garko ha spiegato di essere rimasto spiazzato dalla rapidità con cui i fotografi lo hanno immortalato insieme alla sua nuova fiamma. "Avrei voluto - ha spiegato - evitare che uscisse subito tutto. A Milano c'avevano beccato i paparazzi. A Roma invece mi sono messo in una situazione protetta perché non volevo tornare a casa e perché amo la riservatezza e non certe dinamiche, ma ci hanno beccato lo stesso".

A proposito del fidanzato, ha spiegato: "È un ragazzo a cui non interessa la popolarità. È tranquillo e riservato e spero non cambi sotto questo punto di vista".