Angela Nasti derubata, il duro sfogo del papà: "M***e senza dignità. Subito pena di morte"

Anche Angela Nasti è stata derubata. I ladri sono entrati nella sua casa svaligiandola. A denunciare l'episodio è il padre Enzo, che si è scagliato contro i malviventi. L'influencer 25enne - sorella di Chiara - da pochi giorni ha ufficializzato la relazione con Gianluca Scamacca. Da parte sua nessun commento. Non è chiaro cosa abbiano portato via i ladri.

"Ora siete contenti? L'ennesimo furto! Con Angela abbiamo chiuso il cerchio, perché ora non troverete niente più. State attenti, questa è follia! Lo scrivo per farvi aprire gli occhi, svegliamoci! Oggetti personali presi da m...e senza dignità. Trovatevi un vero lavoro", ha scritto il papà.

"Andate a lavorare, m...e! Ma la sicurezza pubblica dove c...o sta? Ma esiste? Sono stanco di tutta questa m...a che ci circonda. Subito pena di morte! Follia", ha continuato. Solo pochi giorni alla sorella maggiore Chiara è toccata la stessa sorte. In quella occasione sono stati portati via anche diversi orologi di valore e gioielli.