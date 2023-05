Francesca Pascale, dolce dedica allo stadio per Paola Turci: "Un giorno all'improvviso..."

C'erano due spettatrici d'eccezione alla partita del Napoli di domenica contro la Fiorentina. Si tratta di Francesca Pascale e la moglie Paola Turci. Per l'occasione Francesca ha voluto fare una dedica speciale alla sua compagna: "Un giorno all’improvviso m’innamorai di te", le ha detto, prendendo in prestito le parole di un coro intonato dai tifosi del Napoli. Il post è diventato subito virale e per le due ci sono stati commenti con tanti cuoricini e complimenti.