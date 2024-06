Francesca Pascale e Paola Turci divorziano: i motivi

Sarebbe arrivato al capolinea il matrimonio tra Francesca Pascale e Paola Turci, convolate a nozze il 2 luglio 2022. L'indiscrezione è stata lanciata da Dagospia, secondo cui il motivo della separazione sarebbe da ricercare in un abbraccio galeotto tra la cantautrice e Valentina Dispari, attrice. Il gesto d'affetto, ritratto dai fotografi, avrebbe suscitato il nervosismo della Pascale. Oltre a questo, c'è stato il fuori onda reso pubblico della partecipazione della 38enne napoletana a Belve: nel video si sente l'ex compagna di Silvio Berlusconi dire alla Fagnani "Ora ti posso corteggiare?".

Le due non hanno confermato né smentito la separazione. Nella giornata di oggi, però, la Pascale ha postato su Instagram un storia con una frase criptica: "Mi devo le più grandi scuse per aver sopportato ciò che non meritavo".

Leggi l'articolo completo su Today.it