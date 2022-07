Francesca Pascale e Paola Turci a Ballando con le Stelle?

Francesca Pascale smentisce la sua partecipazione e quella della sua neo sposa Paola Turci a Ballando con le Stelle, con una storia su Instagram, definendola una notizia fake.

Quindi non saranno sul palco dello show di Rai1 in gara, ma probabilmente neppure come ospiti.

Ad alimentare le voci di una loro possibile partecipazione era stata una intervista a Milly Carlucci pubblicata domenica scorsa dal quotidiano "Il Messaggero", dove aveva ipotizzato il coinvolgimento di Francesca Pascale e Paola Turci nello show.