Corona su Stefano De Martino: "Deve ringraziare me. Belen non l'avrebbe mai scelto" - VIDEO

Fabrizio Corona e Stefano De Martino hanno un buon rapporto, ma l'ex paparazzo non ha risparmiato frecciate in una recente intervista. In un podcast registrato per Mondo Cash ha dischiarato: "Io e Stefano andiamo d’accordo. Sta facendo benissimo. Infatti ha firmato un grosso contratto con la Rai. Lui è stato molto bravo e io gli faccio i complimenti".

"De Martino deve ringraziare me che sono finito in galera e Belen che lo ha scelto - ha continuato - Emma deve ringraziare Stefano che ha scelto Belen. Questo è un po' il meccanismo. Emma sarebbe rimasta una sconosciuta, Stefano sarebbe rimasto un ballerino o chissà dove sarebbe finito. Belen gli ha dato una grande opportunità: o ha fatto diventare il padre dei suoi figli. Questa è una carta molto importante".