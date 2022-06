Ciro Priello sposa la sua Maura: le immagini della festa con gli amici di sempre - FOTO

Ciro Priello, attore e presentatore, componente storico dei The Jackal, ha sposato Maura Iandoli sabato scorso. La loro storia si è rafforzata nel 2016 con la nascita della figlia Anna. La data delle nozze era stata annunciata dallo stesso Priello a novembre, durante “Tale e quale show”.

"Il giorno che ricorderò per tutta la vita", ha commentato Priello sui social, nel postare alcune immagini della grande festa. Tanti gli amici presenti - come gli amici dei The Jackal - alla cerimonia, ma anche tanti i personaggi famosi che hanno fatto sentire la propria vicinanza, commentando con gli auguri il post social.