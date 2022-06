Il figlio di Nino D'angelo ha sposato la sua Roberta: tanti i vip presenti alla cerimonia

Tony D'Angelo, figlio di Nino, e la giornalista casertana Roberta Buonpane si sono sposati. Un matrimonio religioso che è arrivato dopo il 'Sì' civile di un anno fa ed in quest'anno è nato il piccolo Gaetano. Ora Tony e Roberta si sono detti sì anche in chiesa, festeggiando l'evento con amici e familiari. E non sono mancati ospiti di eccezione ad allietare la serata, da Gigi Finizio ad Andrea Sannino passando per Rosario Miraggio e Gianluca Capozzi.

Sui social è arrivata anche la dedica di papà Nino e i ringraziamenti per gli auguri ricevuti: "Grazie a tutti…E’ stata un festa bellissima e gli auguri di tutti voi sono state carezze al cuore", ha scritto il cantautore che qualche giorno fa aveva postato: "Questa e’ la foto con mio figlio Toni, il giorno del suo matrimonio in Comune. Domani si sposerà’ in chiesa e io sono molto felice per lui e sua moglie,Roberta".