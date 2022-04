Il racconto di Clemente Russo e Laura Maddaloni sulle figlie in terapia intensiva

L'ultima puntata dell'Isola dei famosi ha visto come protagonisti di uno dei momenti più toccanti la coppia Clemente Russo e Laura Maddaloni. I due hanno raccontato le sofferenze subito al momento della nascita delle figlie Janet e Jane, venute al mondo prematuramente e che sono dovute passare per la terapia intensiva. A raccontarlo è stata la madre Laura Maddaloni che con commozione ha spiegato quei momenti.

“Per noi è stato un percorso molto duro, le gemelline sono nate di sei mesi, una delle due bambine pesava circa 900 grammi. la più piccolina è stata sette mesi in terapia intensiva, un percorso che nessuna mamma dovrebbe fare e nessuna mamma dovrebbe vedere quello che ho visto io. Ero convinta, caparbia che ne sarei uscita e sicura della mia bimba, della forza che ha avuto. Quando Janet andò in terapia intensiva lui lasciò la boxe, ma io gli chiesi di andare a vincere il mondiale, di fidarsi di me. Se esci da una cosa così forte, dopo restano veramente pochissime cose che possono spaventarti”.

Un racconto toccante commentato anche da Ilary Blasi che ha chiesto quali siano attualmente le cose che la spaventano: "Non ho mai pensato il peggio, in realtà io ho fatto poco. Janet ha fatto tutto perché è una forza della natura. L’unica cosa che voglio è che ci sia la salute. Uniti si è più forti, tutto si può raggiungere. Le mie bimbe sono nate con amore, noi qualsiasi cosa facciamo la facciamo con amore e forza".