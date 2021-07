Belen di nuovo mamma: la reazione di Stefano De Martino

Un like e forse un messaggio o una chiamata in privato. Così ha reagito Stefano De Martino alla nascita della seconda figlia di Belen Rodriguez, Luna Marì. Lo showman di Torre Annunziata, ed ex di Belen, ha reagito in maniera molto tiepida e privata alla nascita della sorellina di Siantago. Un messaggio pubblico è invece arrivato da parte di Fabrizio Corona, altro ex della showgirl argentina.

Belen aveva annunciato la nascita della piccola su Instagram. Un piedino avvolto in un calzino rosa questo lo scatto che annunciava la nascita della figlia avuta con Antonino Spinalbanese. La showgirl argentina condivise tutta la sua gioia nella notte che ha visto trionfare degli azzurri agli Europei di Calcio con una storia su Instagram con su scritto: "C'è qualcuno che è nato adesso".

Il post è seguito da una foto che la mostra con accanto il compagno che la abbraccia e la bacia teneramente e subito dopo da un'altra che ritrae la Nazionale italiana vittoriosa con su scritto: "Giornata fortunata!! Forza la mia Italia - scrive ancora la showgirl - ha vinto l'Argentina, ha vinto l'Italia ed è nata Luna".

Per approfondimenti TODAY.IT