Fabio Fulco convola a nozze: l’attore di Un Posto al Sole sposerà Veronica

Convolerà a nozze l’attore napoletano Fabio Fulco, con la fidanzata 25enne Veronica Papa. Intervistato dal settimanale Intimità, Fulco (quasi 50 anni) ha dichiarato che la convivenza con Veronica è stata brillante. “L’incontro con lei è stato un dono”; spiega Fulco, ora nel cast di Un Posto al Sole, soap nella quale interpreta Viscardi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Veronica Papa è una giovane imprenditrice attiva nel settore della moda. Il matrimonio sarà il prossimo passo, dunque, per Fulco, che durante l’intervista fa anche riferimento alla sua ex, la Miss Italia Cristina Chiabotto: “A fare la differenza sono sempre i modi in cui si parla e si agisce e che dovrebbero sempre dimostrare il rispetto per le altre persone coinvolte. Nel mio caso, erano sbagliati proprio quelli”; ha detto a Intimità