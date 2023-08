Riccardo Tisci, compleanno segreto al Bellini: al party anche Leonardo DiCaprio, Tobey Maguire e Irina Shayk

Lo stilista ha organizzato in centro a Napoli un'incredibile (e segretissima) festa "hollywoodiana" per il suo 49mo compleanno

È clamoroso il party di compleanno che lo stilista Riccardo Tisci, unanimemente considerato uno dei migliori fashion designer al mondo, ha organizzato al Teatro Bellini due giorni fa.

Nella discrezione più totale si sono ritrovati infatti nelle sale del teatro partenopeo Leonardo DiCaprio, Tobey Maguire, le supermodelle Irina Shayk e Mona Tougaard, Skin, e tantissime altre star di Hollywood, del mondo della musica, della moda, dei media.

Una festa letteralmente incredibile che lo stilista ha messo in piedi – per il suo 49mo compleanno – in grandissimo segreto, e per la quale ha scelto proprio Napoli.

“Oggi celebriamo te uno dei più grandi esseri umani al mondo... Sei un regalo del destino e io sono così felice di averti nella mia vita”, sono state le bellissime parole che Irina Shayk, carissima amica di Tisci, gli ha dedicato su Instagram per festeggiare l'evento.