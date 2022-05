Festa di compleanno vip per l'attrice e cantante Anna Capasso

Ha festeggiato il suo compleanno a Napoli in compagnia di amici presso lo “Yugo sushi fusion experience” diretto dall’esperto Pasquale De Vita: la cantante e attrice Anna Capasso (nella foto di Rino D’Antonio), infatti, ha scelto lo stile culinario “made in Japan” per brindare ai suoi 39 anni, ballando e divertendosi fino a notte fonda regalando, sul finale, anche due delle sue scatenate hit come “Bye bye” e “Ballo da sola”. Come sempre l’artista non è passata inosservata con la sua bellezza - quella di una ragazza che non ha mai stravolto la propria immagine a colpi di chirurgia - scegliendo di indossare un abito griffato Elisabetta Franchi. La Capasso negli anni si è imposta col suo stile sensuale e deciso, che ha confermato anche in occasione del suo 39° compleanno. Tra i presenti all’evento c’erano, tra i tanti, l’ex campione di pugilato Patrizio Oliva, già suo compagno di scena per la lunga tournée in tutt’Italia dello spettacolo teatrale “2 ore all’alba”.