Barbara D'Urso incontra Fedez: il selfie fa impazzire i fan

Dopo aver mostrato sui social la sua nuova Ferrari Roma Spider - la prima in Italia - Fedez ha condiviso il simpatico incontro con l'ex conduttrice di Pomeriggio Cinque Barbara d'Urso. Per celebrare l'incontro con l'ex volto Mediaset, Fedez ha prima mostrato un passato video ("Non c'è due senza trash") in cui faceva la parodia della presentatrice, dove prendeva in giro la tv spazzatura.

Fedez, poi, ha mostrato che a guardare quel video con lui c'era proprio la presentatrice napoletana, incontrata per caso in treno. Un incontro casuale che ha strappato un sorriso ai tanti fan di entrambi.