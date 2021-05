Il noto Social Media Manager Espedito D'Antò sposa la dottoressa Carmen Martucci

Si é sposato stamattina a Casoria, in provincia di Napoli, nella sua città d'origine, il noto Social Media Manager di fama mondiale Espedito D'Antò, consulente web per molti personaggi internazionali, tra i quali l'ex Presidente degli Stati Uniti d'America Donald Trump. Espedito e la dottoressa Carmen Martucci sono stati uniti in matrimonio direttamente dal sindaco di Casoria Raffaele Bene. L'abito di D'Antò é stato cucito su misura dallo stilista Massimiliano Sorvino, fondatore del marchio Sartoria Italiana, suo amico di sempre.