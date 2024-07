Emy Buono: "Sono stata con un calciatore del Napoli sposato. Ora gioca a..." - VIDEO

"Sono stata con diversi calciatori del Napoli. Molti erano sposati". A parlare è Emy Buono, l'influencer napoletana ex "La Pupa e Secchione", che in un'intervista a "Gente di Marte" ha rivelato: "Ho avuto storie con diversi calciatori del Napoli. Non sono di questa stagione, non sono più nel Napoli. Erano tutti sposati".

"La più bella storia con chi? Non lo dico il nome, ma ora gioca a Parigi. Poi è finita che la moglie ci ha scoperti. Mi ha chiamata, poverina. Piangeva e mi sono sentita una m***a. Non voglio chiedere scusa perché mi sono sentita di fare quello che volevo fare. Mi dispiace per lei, ma deve guiardarsi il marito e non me. Lui non l'ho più sentito. Mi ha bloccato ovunque", ha raccontato al microfono di Gabriele Parpiglia.