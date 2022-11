Emma Marrone "scugnizza" a Napoli: tra omaggi a Maradona, giri in Vespa e limonata "a cosce aperte"

Ponte di Ognissanti napoletano per Emma Marrone, che ha vissuto la città in tutta la sua pienezza tra musica neomelodica, omaggio a Maradona e giro in Vespa per le strade partenopee.

In compagnia di alcuni amici la cantante si è goduta un po' di relax partenopeo, concedendosi una pizza a cena da Ciro Oliva, facendo un giro in Vespa notturno nel centro storico, e ancora, visitando l'altare dedicato al Diez argentino.

Curiosità, Emma non si è fatta mancare la mitica limonata “a cosce aperte” prima di trascorrere la notte in un hotel del Lungomare.