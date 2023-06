Emma a pranzo con De Martino e Belen: "Io non scappo"

Nessun gelo tra Emma e Stefano De Martino. Il rapporto tra i due ex fidanzati - ex concorrenti di Amici - è sereno. Voce di una "nuova crepa" tra i due è tornata attuale nelle scorse ore per via di un'apparente indifferenza sul palco della serata evento per festeggiare lo scudetto del Napoli. Appena finita l'esibizione, Emma era andata via senza salutare Stefano che conduceva lo spettacolo.

La cantante in un video social ha poi sgomberato ogni dubbio sui loro rapporti: "Volevo tranquillizzare che non c'è nessun gelo, non sono scappata da nessuna parte perché io non scappo mai e soprattutto non scappo da una persona a cui voglio un mondo di bene e di cui sono veramente orgogliosa".

Ma non è tutto. La Marrone, infatti, è comparsa in compagnia di Stefano, appunto, e della moglie Belen in uno scatto postato in rete da una fan. Sembra che i tre siano stati a pranzo insieme durante il loro soggiorno a Napoli. Insomma, il passato è alle spalle e oggi Emma e Stefano sono legati da una grande amicizia.