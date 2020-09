Elton John beccato a Capri senza mascherina: il Codacons lo denuncia

"Le regole valgono per tutti, e così come i cittadini campani sono obbligati ad indossare la mascherina all'aperto, lo stesso vale per vip e personaggi famosi". Con queste parole Codacons chiede a prefetto di Napoli, al Comune di Capri e al presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, di multare la popstar Elton John ieri fotografato senza mascherina mentre era a Capri con la famiglia.

Codacons chiede che al cantante venga elevata "la sanzione amministrativa prevista dalla legge, che va da 400 a 1000 euro". Com'è oramai noto, la recente ordinanza 72 della Regione Campania ha imposto nuovamente la mascherina obbligatoria anche all'aperto fino al prossimo 4 ottobre.