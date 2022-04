Castello delle Cerimonie, Donna Imma sarà la testimone del figlio di Mario Merola: "Ci sarà un cambio di look"

Donna Imma Polese sarà la testimone al matrimonio del figlio di Mario Merola. A rivelarlo, come riporta CasertaNews, è lo stilista che da tempo cura la sua immagine e che anche in questa occasione speciale non farà mancare il suo supporto. Donna Imma proprio pochi giorni fa ha raggiunto Michele Del Prete presso la sua boutique di Caserta.

"Sicuramente - afferma lo stilista Michele Del Prete - ci sarà un cambio di look per la regina del Castello delle Cerimonie ma indosserà comunque un 'tre pezzi'. Donna Imma non rinuncerà all'immacabile spolverino. Abbiamo intenzione di dare un tocco glam seguedo i filoni della moda del momento. Oseremo con i colori e utilizzeremo fiori anche perché l'evento si svolgerà in piena primavera".

C'è grande attesa per l'abito esclusivo che Del Prete farà indossare a Donna Imma. Lo stilista conosce bene i suoi gusti. e l'ha anche per la cerimonia di premiazione su Real Time Discovery+. L'incontro avuto l'altro giorno tra i due è stato ripreso dalle telecamere, quindi è probabile che andrà in onda prossimamente in tv, con la regina del Castello delle Cerimonie che stavolta sarà protagonista speciale in qualità di ospite di un matrimonio.