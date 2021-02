La Battaglia di Andrea, Asia Maraucci: "Il mio sogno è tutela e diritti per tutti i disabili"

"Per i miei quarant'anni vorrei un unico regalo, che tutto fosse sistemato, che i disabili avessero finalmente tutti i loro diritti, che non bisognerebbe piú combattere per avere ciò che é giusto". Queste sono le parole di Asia Maraucci, presidente de La Battaglia di Andrea, che oggi festeggia i suoi quarant'anni, donna di valori e combattiva per i diritti dei piú deboli.