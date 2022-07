Diego Armando Maradona junior al Grande Fratello Vip? Arriva l'indizio di Signorini

Arriva il quinto indizio sui concorrenti della prossima edizione del Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini in una stories Instagram ha postato un pallone da calcio con i colori del Napoli, il bianco e l'azzurro, in sovraimpressione la scritta "Guardate che cosa si è dimenticato il quinto concorrente del #gfvip7", in sottofondo la canzone napoletana O sole mio.

La storia è diventata subito virale e sul web è partito il toto-nomi. Tra i possibili concorrenti, quindi, è spuntato il nome di Diego Armando Maradona junior, figlio del 10 più forte della storia del calcio. Perché potrebbe essere lui? Perché l'indizio postato dal conduttore è lo stesso che si vede nell'ultima foto postata sui social proprio dal figlio de El Pibe.