Luigi Di Maio sta per diventare papà: Alessia D'Alessandro è incinta

Luigi di Maio e la compagna Alessia D'Alessandro, come riporta Adnkronos, sono in attesa del loro primo figlio, che nascerebbe a settembre. "Nascerà in Germania e avrà doppia nazionalità", visto che la fidanzata dell'ex ministro degli Esteri ed ex leader del Movimento 5 stelle ha padre italiano e mamma tedesca. Al momento non ci sono però commenti ufficiali sul lieto evento da parte della coppia.

Di Maio abbandonata per il momento la politica attiva, sta ricoprendo il prestigioso incarico nel Golfo Persico come inviato della Ue, area sempre più cruciale per le sorti della pace nel mondo.