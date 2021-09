Denise Esposito mostra il pancione sui social, la reazione di Gigi D'Alessio

Denise Esposito, 26 anni, mostra per la prima volta il pancione su Instagram. La ragazza si è fatta fotografare mentre accarezza il ventre. Il compagno, Gigi D'Alessio, le ha dedicato un post inequivocabile sempre via social "I love you".

Intanto sembrerebbe che Anna Tatangelo non abbia preso benissimo la notizia del nuovo figlio in arrivo per l'ex Gigi D'Alessio, imputandogli la colpa di aver dovuto conoscere la notizia dai giornali.

Secondo Dagospia D’Alessio avrebbe deciso di trasferirsi a Napoli per stare più vicino a Denise lasciando la sua villa di Roma.