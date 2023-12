De Martino dopo le parole di Belen: "Non rispondo perché le voglio ancora bene"

Stefano De Martino risponde a Belen dopo le dichiarazioni rilasciate a "Domenica In". “Non è una replica la mia. È una riflessione. Quando finiscono le relazioni, in generale, ci sono sempre due verità. Ciascuno ha la propria. Poi c’è chi se la sente di renderla pubblica e c’è chi se la tiene per sé”, ha detto l'ex ballerino di Amici dopo che la showgirl lo ha accusato pubblicamente di averla tradita con più di 12 donne.

De Martino, a "Che tempo che fa", intervistato da Fabio Fazio, non entra nel merito, ma chirisce: “Io ho deciso di non rendere mai pubblica la mia verità, perché ho dei motivi: il bene che c’è stato e che le voglio ancora e poi Belen è la madre di mio figlio”.

In chiusura, poi, il conduttore partenopeo cita Charlie Chaplin: "Diceva una frase meravigliosa: ‘La vita è una tragedia in primo piano e una commedia in un’inquadratura larga‘. Io mi auguro che, pian piano, l’inquadratura si possa allargare anche sulla nostra vita.”.