Altro che Belen, Stefano De Martino e Madalina Ghenea assieme in tv

“Ogni storia d’amore ha un inizio e una fine e non è un fallimento, dobbiamo fare pace con questa visione ed evitare un termine così negativo. Ora sono felicemente scapolo”, rivela Stefano De Martino al settimanale “Chi”.

“Il lockdown ha messo alla prova tutti, ma venivamo da una situazione che era già complessa. Ho imparato a stare da solo e sarà la mia più grande prigione. Quando capisci che la persona con cui stai meglio sei tu è un problema.

Il ballerino campano condurrà con Madalina Ghenea di cui si è parlato tanto negli ultimi giorni per la presunta, poi smentita love story con Zaniolo della Roma, Stasera tutto è possibile.

Il game show ripartirà su Rai 2 martedì 12 gennaio.“Oltre a me, a Biagio Izzo e a Francesco Paolantoni, abbiamo fatto innesti nel cast, come Elettra Lamborghini e Madalina Ghenea, che interverranno nel corso delle puntate in una sfida di abilità, tra canzoni e spettacolo. A causa del Covid, purtroppo, non avremo il pubblico in studio, ma la nostra forza è la spontaneità”, ha rivelato Stefano.