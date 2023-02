"Stefano De Martino torna con Emma": l'indiscrezione fa sognare i fan

C'è grande attesa per il serale del programma "Amici" condotto da Maria De Filippi. Da un lato si attende la lista di allievi che accederanno a quella che è la fase finale, ma dall'altro c'è anche chi attende di sapere chi saranno i giudici.

Stando ad alcune indiscrezioni, rilanciate anche da Novella2000, in giuria dovrebbe esserci di nuovo Stefano De Martino. Ma non è tutto. L'ex ballerino, infatti, potrebbe tornare nel programma con la ex collega e fidanzata: la cantante Emma Marrone.

La cantante, ricordiamo, fu vincitrice del talent, ma è finì sulle pagine di cronaca rosa per la storia d’amore con Stefano De Martino che la lasciò per Belen. Oggi tra i due ci sono ottimi rapporti e ogni questione passata sembra chiusa.

“Emma Marrone e Stefano De Martino di nuovo insieme. Per i fan della cantante salentina e l’ex ballerino e conduttore volto Rai, è tempo di gioire. Entrambi, infatti, quest’anno saranno in giuria nel serale di Amici 22”, annuncia Novella2000.