Rottura tra Stefano De Martino e Belen, interviene Ilenia Lazzarin: "Lui è pazzo"

Continua a suscitare commenti la fine della storia d'amore tra Stefano De Martino, conduttore e ballerino partenopeo, e la showgirl argentina Belen Rodriguez. La rottura - peraltro già ampiamente superata dai due, che hanno già fatto parlare i giornali scandalistici sulle nuove presunte o reali fiamme - genera dibattito, un dibattito a cui non si è sottratta l'attrice Ilenia Lazzarin, napoletana d'adozione, nota per il ruolo di Viola in 'Un Posto al Sole'.

"De Martino è pazzo", scrive Ilenia Lazzarin a Belen sui social, un commento che lascia intendere: "Come ha fatto Stefano De Martino a lasciarti andare?". Dunque l'attrice si schiera apertamente a favore della showgirl.