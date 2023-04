Dayane Mello sceglie Napoli e Ischia: "Amo questa terra e il calore che sa regalare alle persone"

Dayane Mello sceglie Napoli e Ischia per alcuni giorni di relax in attesa di questa bollente estate .

"Amo questa terra e il calore che sa regalare alle persone , rendono magica Napoli il buon cibo e l'ospitalità che sa dare". La ex gieffina , ballerina di ballando con le stelle invitata all'Island in love kermesse che si sta svolgendo sull'isola verde , non nega il suo amore per la città e soprattutto è ben felice di essere qui in questi giorni di festa per un Napoli campione d'Italia.

"Sarà emozionante vivere l'allegria per i festeggiamenti , e chissà che dal canto mio non faccia una sorpresa ai napoletani che ho sempre reputato un po' come tanti amici".