Dan Bilzerian torna a Capri con il suo gruppo di modelle

È diventato famoso in tutto il mondo perché gira sempre attorniato da decine di modelle. Non esistono uscite pubbliche nelle quali non si faccia notare con un seguito di bellezze mozzafiato al suo fianco. Il miliardario Dan Bilzerian è tornato a Capri e anche quest'anno ha fatto sfoggio di opulenza e presenze femminili sul suo yacht.

Ufficialmente giocatore di poker, Dan ha ereditato una fortuna dal padre Paul. Grazie a un fondo fiduciario, gira il mondo godendosi la vita e mostrando un'immagine a metà tra realtà e marketing. L'isola blu non può mancare nelle sue tappe estive e da ieri si è fatto notare nei luoghi della movida. C'è da scommettere che trascorrerà tanto tempo in giro per Capri.