Corona al Peppy Night Fest dà spettacolo: dai nudi di Ilary Blasi alla confessione su Belen

Quando Fabrizio Corona torna in televisione si può essere certi che qualcosa accadrà. È andata proprio così nel corso della sua ospitata al Peppy Night Fest, lo show condotto da Peppe Iodice su Canale 21.

Corona ne ha avuto per tutti, in primis per Ilary Blasi. Sul palco come oggetto di scena c'è una scamorza: "Questa è la scamorza di Ilary Blasi", dice l'ex re dei paparazzi, che spiega: "Questi personaggi li ho inventati tutti io. La Gregoraci? L'ho fatta fidanzare io con Briatore. Ilary Blasi? A 16 anni veniva con sua madre che mi portava il book con le sue foto di nudo".

Gli amori

Non è mancato un riferimento a tre dei grandi amori dello showman, ovvero Nina Moric, Asia Argento e Belen Rodriguez.

"Con Belen sono in ottimi rapporti", spiega. "Nina è più croce e delizia, ma rimane sempre la madre di mio figlio". E su Asia Argento: "Nella nostra follia, ci siamo trovati e ne abbiamo condiviso un momento". Naturalmente, aggiunge, "sono tutte e tre ancora innamorate di me: Nina, Asia e Belen".

Corona e gli errori

"Chi è Fabrizio Corona?", gli chiede Peppe Iodice. E lui replica così: "C'è una cosa che dico ironicamente, senza offendere nessuno: io sono Dio". E ad una domanda sugli errori che ammette d'aver fatto risponde: "Non ne ho fatti. C'è una parola, hybris, ubriacatura di potere (è greco antico, ndR). Quando arrivi a trent'anni e dal niente sei riuscito a comandare, fare soldi, avere il mondo in mano, quando non hai amici e sei solo contro il potere, ti metti contro i potenti e poi te la fanno pagare. Perché sono stato solo contro il potere. L'unico errore è stato volere tutto e subito, ma non cambierei niente, rifarei anche i sei anni di galera che ho fatto".