Tina Colombo compie 46 anni: "Ho la capacità di conservare la mia bellezza"

"Chiunque ha la capacità di conservare la propria bellezza non diventerà mai vecchio. Io mi amo e lo farò sempre. Tanti auguri a me". E' questa la dedica che Tina Colombo, moglie del cantante neomelodico Tony, fa a se stessa. Ieri la donna ha compiuto 46 anni, e ha festeggiato con il marito, i figli e gli amici, cantando e ballando in una serata di divertimento in famiglia. Prima dei festeggiamenti, però, Tina si è concessa qualche tuffo nella piscina della sua magione e qualche scatto fotografico in costume da bagno, puntualmente documentato sui social network. Sono numerosissimi i messaggi d'auguri inviati in queste ore alla signora Colombo.

(foto da Instagram Tina Colombo)