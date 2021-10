De Martino festeggia gli anni: gli auguri della sua ex non sono passati inosservati

Tanti fans hanno avuto un pensiero per Stefano De Martino nel giorno del suo 32esimo compleanno, festeggiato ieri domenica 3 ottobre. Con una foto che lo mostra mentre nelle mani tiene due candeline simbolo dei suoi anni, il conduttore televisivo ha ringraziato tutti per l’affetto ricevuto, riscuotendo ancora una valanga di messaggi tra cui ha spiccato quello di Emma Marrone, sua storica ex fidanzata.

"Auguri Ste" ha scritto la cantante a corredo dell’immagine, commento che ha suscitato la reazione di una folta schiera di follower tutti conquistati da un gesto esaustivo degli attuali ottimi rapporti tra i due. 1663 i like al pensiero di Emma, decine i complimenti rivolti a lei che pubblicamente ha voluto esprimere il suo affetto per l’uomo che ormai più di dieci anni fa le è stato accanto prima che Belen Rodriguez entrasse nelle loro vite.