Sta spopolando sui social il video di Claudia Ruffo, Angela di Un Posto al Sole, girato per Intimissimi. L'attrice si mostra (anche) in intimo e sexy come non mai, rendendo fiera di lei anche la sua più grande amica sul set, Ilenia Lazzarin. Il commento della Viola di Upas è infatti questo: "E tutte le altre…muuuute! Pazzesca amica mia!". Così anche Miriam Candurro (Serena Cirillo): "Gnocca!".