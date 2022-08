Christian De Sica, ancora invenduta la sua villa da sogno a Capri

È stata messa in vendita oramai più di un anno fa, eppure la splendida villa di Christian De Sica a Capri al momento non ha ancora trovato un acquirente.



Si tratta di una vera e propria meraviglia.Tre camere da letto, quattro bagni, una dependance con una spa, 250 metri quadrati su due piani e al di fuori 2mila metri quadri di giardino con agrumeti e olivi, la villa è nelle disponibilità dell'attore romano dal 1996.



Parte del complesso storico “I quattro venti”, è stata progettata e costruita nei primissimi anni del '900. Il panorama è semplicemente mozzafiato: va dal Golfo di Napoli a quello di Salerno, mostrando anche il profilo del Vesuvio.



Il prezzo non è stato ad oggi reso pubblico. Quello degli immobili a Capri è di circa 9mila euro al metro quadrato, quindi si può ipotizzare il valore possa aggirarsi intorno ai 3 o 4 milioni di euro. Una cifra di cui non dispongono in molti, da cui probabilmente il non poco tempo necessario per la vendita.