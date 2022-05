Chiara Nasti e Zaccagni affittano lo stadio per svelare il sesso del bebè in arrivo - VIDEO

Momento emozionante e location d'eccezione per Mattia Zaccagni, attaccante della Lazio, e la fashion blogger napoletana Chiara Nasti che per rivelare il sesso del loro primo bebè hanno preso in affitto lo Stadio Olimpico. Nel video, postato anche sui social, si vede il giocatore della Lazio calciare in porta sotto la Curva Nord e il tabellone luminoso che, nel momento in cui il pallone ha toccato la rete, si è accesso mostrando la scritta "It's a boy!".

Per la coppia, quindi, è in arrvi oun maschietto. Il momento è stato poi "bagnato" da una pioggia di coriandoli azzurri e si è concluso con il bacio tra i due innamorati. Il video è diventato subito virale e sui social sono tanti i commenti auguri che si possono leggere per la coppia.