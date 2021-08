Chiara Nasti torna sui social: "Sono stata male per il troppo stress"

Chiara Nasti è tornata sui social e spiega ai suoi fans perché è stata "assente" per un mese. Le parole della Nasti sono state diffuse tramite Instagram. L'influencer 27enne napoletana ha spiegato che lo stress l'ha spinta a prendersi una pausa e a rivolgersi ad un mantal coach.

"Ho passato un periodo di forte stress. Tutto è iniziato con attacchi d'ansia. Non riuscivo a stare in mezzo a tantissime persone. Ho avuto attacchi di panico, sono stata molto giù", ha spiegato la giovane.

""Ho perso molti chili e fatico a guardarmi allo specchio - continua la Nasti - Mi sono fatta seguire da uno psicologo. Mi sono fatta aiutare con la meditazione ed è stato bello perché ci sono pochi momenti in cui riesco a rilassarmi. Penso di essere a buon punto. C'erano giorni in cui non avevo voglia di fare niente e di vedere nessuno, neanche prepararmi. Volevo solo stare in pace, tranquilla e rilassata. Le cose, però sono molto migliorate e mi andava di tornare sui social".