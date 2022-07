Chiara Nasti attaccata sui social: "Hai il seno di plastica". E lei si infuria

Nuovo attacco social per Chiara Nasti, attualmente al sesto mese di gravidanza. L'influencer napoletana - compagna di Mattia Zaccagni - è stata criticata per il suo seno rifatto. Un utente, nel commentare un post della Nasti, si è complimentato per la scollatura, ma un altro utente, invece, ha colto l'occasione per criticarla.

"Sì, di plastica", ha commentato. Proprio queste parole hanno scatenato la furia della Nasti: "Ma plastica o no a te che cambia? Marcare sempre su sta roba "plastica" lo sai che ti fa meno uomo? Non si dice ad una donna. Pensalo ma risparmiaci la tua maleducazione e frustrazione". La 24enne ha poi aggiunto: "Tanto vere o finte a te nessuno le dà...insomma guardati".